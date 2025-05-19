ارتفاع أسعار الذهب بنسبة (0.7) بالمئة إلى (3223.55) دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار ما عزز الطلب على الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.7) بالمئة إلى (3223.55) دولارًا للأوقية (الأونصة), وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (1.3) بالمئة إلى (3228.70) دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.5) بالمئة إلى (32.42) دولارًا للأوقية, وصعد البلاتين (0.3) بالمئة إلى (990.71) دولارًا، وزاد البلاديوم (0.5) بالمئة إلى (965.23) دولارًا.

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