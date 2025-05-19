استقرار أسعار النفط: خام برنت عند 65.36 دولارًا وخام غرب تكساس عند 62.52 دولارًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وسط ترقب البيانات الاقتصادية الرئيسة المنتظر صدورها من الصين، لتقييم التأثير على طلبها على السلع الأولية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (5) سنتات إلى (65.36) دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (3) سنتات إلى (62.52) دولارًا.

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