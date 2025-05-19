شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مباشر بين قيادات البنك الأهلي المصري وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستماع لمقترحاتهم وتحدياتهم على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد صعيد مصر، لقاءً مباشرًا بين قيادات البنك الأهلي المصري وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستماع لمقترحاتهم وتحدياتهم على أرض الواقع، وذلك تحت عنوان "نستمع.. نتفاعل.. ونقدم حلولاً تمويلية وتشغيلية متكاملة".

وقال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، من معبد الأقصر، إن دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة جزء من استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

وأضاف الأتربي: "نلتقي بعملائنا في كل مكان لنكون أقرب لاحتياجاتهم.. صعيد مصر أولوية تنموية واستثمارية للبنك الأهلي المصري"

واستعرض اللقاء من داخل معبد الأقصر، قصص نجاح حقيقية لأصحاب مشروعات صغيرة نجحوا في التوسع وتحقيق النمو بدعم من البنك الأهلي المصري.















