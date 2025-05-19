شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 43.8% ارتفاعاً فى حجم الصادرات المصرية إلى لبنان خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأثنين ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان لتسجل 762.8 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 530.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 43.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من لبنان 237.7 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 243.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

ورصدت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى لبنان خلال عام 2024:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار.

2. حديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار.

3. أسمنت بقيمة 55 مليون دولار.

4. خضر وفواكه بقيمة 48 مليون دولار.

5. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من لبنان خلال عام 2024:

1. حديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار.

2. فواكه وأثمار بقيمة 72 مليون دولار.

3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار.

4. لدائن بقيمة 4 مليون دولار.

5. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 4 ملايين دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 51.4 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بلبنان 42.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 بينما بلغت قيمة تحويلات اللبنانيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .

وسجل عدد سكان مصر 107.6 مليون نسمة خلال مايو 2025، بينما سجل عدد سكان لبنان 5.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلغ عدد المصـريين المتواجديـن بلبنان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 11.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.