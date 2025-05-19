شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يهوى تحت حاجز الـ50 جنيها اليوم الإثنين وينخفض لـ49.98 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

لأول مرة منذ فترة طويلة يكسر سعر الدولار حاجز الـ50 جنيها ويتراجع إلى 49.98 جنيه للشراء اليوم الإثنين 19-5-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل 49.98 جنيه للشراء و50 جنيها للبيع بمعظم البنوك المصرية.

وتراجع سعر الدولار اليوم الإثنين، فى البنك الأهلي إلى 49.98 جنيه للشراء 50 جنيها البيع، فى بنك مصر 49.98 جنيه للشراء 50 جنيها البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.98 جنيه للشراء 50 جنيها البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.98 جنيه للشراء 50 جنيها البيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.98 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.98 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.98 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.98 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.98 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع.