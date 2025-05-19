شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 19- 5- 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد أسعدالإثنين، 19 مايو 2025 01:00 م
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية تراجعات ملحوظة أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19- 5 - 2025، ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.
سعر الدولار اليوم
49.98 جنيه للشراء.
50.08 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليوم
55.83 جنيه للشراء.
56.38 جنيه للبيع.
66.37 جنيه للشراء.
66.96 جنيه للبيع.
161.93 جنيه للشراء.
163.03 جنيه للبيع
13.27 جنيه للشراء.
13.35 جنيه للبيع.
13.59 جنيه للشراء.
13.63 جنيه للبيع.
12.68 جنيه للشراء.
13.74 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز