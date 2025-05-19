شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 19- 5- 2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9-5-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك في منتصف التعاملات بعد تراجع نحو 100 قرش مساء أمس حيث سجل فى البنك الأهلى المصري 162.1 جنيه للشراء و163.2 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 19-5-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.1 جنيه للشراء.

163.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.3 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

155.9 جنيه للشراء.

163.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160 جنيه للشراء.

163.07 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.01 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.