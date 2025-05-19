شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يُطلق برنامجا لدعم شركات الزيوت العطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهوده لتعميق الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية، أطلق المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم، أولى فعاليات برنامج تعزيز القدرات لشركات الزيوت العطرية، والذي يُعقد عبر الإنترنت خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري.

يُنظم البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ من خلال مشروع الابتكار الزراعي (AIP)، وشركة MF للاستراتيجيات، وبدعم من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، ويستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الزيوت العطرية من مواكبة أحدث التوجهات العالمية، بما يسهم في زيادة صادرات المنتجات المصنعة ويدعم تحويل مصر إلى مركز رئيسي لإنتاج الزيوت العطرية ومشتقاتها.

ويركز البرنامج على عدد من المحاور الحيوية التي تشمل استعراض الوضع العالمي لصناعة الزيوت العطرية وتطبيقاتها في مجالات العطور والعلاج بالروائح، إلى جانب تحليل اتجاهات السوق العالمية ومتطلبات المستهلكين، وشرح أحدث تقنيات استخلاص الزيوت العطرية وتقييم جودتها. كما يتناول تصنيف الروائح وتطوير المنتجات اعتمادًا على المواد الطبيعية، إلى جانب الإطار التنظيمي للتصدير ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، واستراتيجيات التسويق وبناء العلامة التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معايير التعبئة والتغليف وفقًا لأعلى مواصفات الجودة العالمية.

وتم اختيار الهند كشريك معرفي رئيسي في البرنامج، نظرًا لكونها من أكبر الدول المنتجة والمصنّعة للزيوت العطرية ومكونات العطور على مستوى العالم، ولما تمتلكه من خبرات متقدمة في هذا المجال، فضلًا عن تشابهها مع مصر من حيث وفرة المواد الخام وتكاليف التشغيل التنافسية.

ويُعد البرنامج أحد المخرجات الأساسية لـ مؤتمر ومهرجان النباتات الطبية والعطرية، حيث يأتي تنفيذه استنادًا إلى التوصيات التي صدرت عنه، على أن يتبعه تنظيم زيارات ميدانية لعدد من الشركات المحلية بهدف التطبيق العملي وتبادل الخبرات.

ويؤكد هذا البرنامج توجه المجلس التصديري للصناعات الغذائية نحو التحول من تصدير المواد الخام إلى تصدير منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة عالية، بما يسهم في تعظيم العائد التصديري لمصر، ويدعم خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الصناعية المنشودة.



