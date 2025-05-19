شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 19-5-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم19 مايو 2025 استقرارا، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.71جنيه للشراء.

13.77جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.82جنيه للشراء.

13.77جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.82جنيه للشراء.

13.76جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.79جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.81جنيه للشراء.

13.76جنيه للبيع.