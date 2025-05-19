الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 19-5-2025 فى منتصف التعاملات

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سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 19-5-2025 فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الإثنين، 19 مايو 2025 11:52 ص

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم19 مايو 2025 استقرارا، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.71جنيه للشراء.

13.77جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.82جنيه للشراء.

13.77جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.82جنيه للشراء.

13.76جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.79جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.81جنيه للشراء.

13.76جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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