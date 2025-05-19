شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تكوين ذراع فنى لشركة ثروة للبترول لاكتشاف فرص استثمارية جديدة داخل وخارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

اعتمدت الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية نتائج أعمال عام 2024.

وخلال الجمعية، أكد المهندس كريم بدوى على اهمية البناء على ما حققته شركة ثروة للبترول خلال الفترة الأخيرة فى تنفيذ عمليات التنقيب والإنتاج والخدمات البترولية، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات والكوادر الفنية المتميزة التى تمتلكها فى تكوين ذراع فنى للشركة لاكتشاف فرص استثمارية جديدة سواء داخل مصر او خارجها من خلال تكوين شراكات مع شركاء راغبة فى ضخ استثمارات في هذه المجالات، والعمل على الاستفادة من بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف فى تحقيق ذلك الامر.

واضاف بدوى ان الوزارة مستمرة فى دعم شركة ثروة للبترول للتوسع فى اعمالها وتعظيم قدراتها التنافسية فى انشطة البحث والاستكشاف داخل وخارج مصر خاصة وانها شركة مساهمة مصرية 100٪.

واستعرض المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة اهم نتائج الاعمال التى حققتها الشركة خلال العام، حيث اوضح ان الشركة نجحت في زيادة الاحتياطيات المؤكدة بحوالي 3,5 مليون برميل بمنطقة غرب كلابشة بجنوب الصحراء وفتح آفاق جديدة لعمليات التنمية لزيادة معدلات الإنتاج ،لافتا إلى اتباع الشركة سياسة ترشيد الإنفاق، خاصة مصاريف التشغيل المباشر بالمناطق الخاضعة لإداراتها وذلك من خلال البدء في إحلال تسهيلات الإنتاج المؤجرة واستبدالها بأخرى دائمة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استغلال الطاقة وتقليل الفجوة بين القدرات الكهربائية المولدة والأحمال المستخدمة، والاستغلال الأمثل للغازات المصاحبة للإنتاج واستخدامها كوقود بديل عن السولار والذي ساهم في تحقيق وفر ملموس في استهلاك السولار فضلًا عن الأثر الإيجابى للبيئة من خلال تقليل نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف أن الشركة نجحت خلال عام 2024 في تحقيق 3,7 مليون ساعة عمل مجمعة آمنة دون ساعات مفقودة للعام التاسع على التوالى نتيجة جهودها المتواصلة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب العاملين بالإضافة الى ندوات التوعية في إطار التنمية المستدامة.

كما أولت الشركة اهتمامًا بالغًا في تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لتنمية مهارات العنصر البشري باعتبارها الركيزة الأساسية لنموذج لترسيخ مبدأ التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة واتساقًا مع استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي، حيث تم تطوير نظام لإدارة الموارد البشرية باستخدام نظام الـ SAP .

وحضر أعمال الجمعية المهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.