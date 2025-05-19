شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 31416 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 39139 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 14073 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 9275 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 12579 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3227 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 12296 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والمجموعة المصرية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات المشروعات الصناعية الهندسية، وابن سينا فارما، والنعيم القابضة للاستثمارات، والدولية للصناعات الطبية إيكمى عدد 6 ملايين سهم، 75 ألف سهم، 28.3 ألف سهم، 9151 سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2.1 مليون سهم، 1940 سهم، 4.4 مليون سهم، على الترتيب.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 5 ملايين سهم، 934 ألف سهم، 31.8 مليون سهم، 1.032 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 8765 سهمًا.

وباع داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 200 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 34976 سهمًا، 20 ألف سهم، 288.6 ألف سهم، 65.3 ألف سهم، 3.15 مليون سهم، 2834 سهم، 5.085 مليار سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، بيع المساهم بي أف إيه، عدد 5 ملايين سهم بسعر 1.183 جنيه بقيمة إجمالية 5.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3.01% إلى 2.36%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بيع المساهم الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، عدد 31.5 مليون سهم بسعر 8.5 جنيه بقيمة إجمالية 267.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 7.33% إلى 4.33%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، بيع المساهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، عدد 48.8 مليون سهم بسعر 0.883 جنيه بقيمة إجمالية 43.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 9.17% إلى 0.48%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بيع المساهم Blom Invest Bank SAL، عدد 2.65 مليون سهم بسعر 4.77 جنيه بقيمة إجمالية 12.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.06% إلى 4.77%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، بيع المساهمان أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف، وعبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف، الأول عدد 761.8 ألف سهم بسعر 33.61 جنيه بقيمة إجمالية 25.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 5.15% إلى 0.75%، وبيع الثاني عدد 829 ألف سهم بسعر 33.61 جنيه بقيمة إجمالية 27.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 9.792% إلى 5.0039%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، إيرادات صفر خلال عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.6 مليون جنيه محقـقة خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسائر 2.7 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 420.7 ألف جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 40.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 36.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 140.5 ألف جنيه مقارنة مع أرباح 664.5 ألف جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 17 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو سنوي 61%، وبلغ إجمالي الربح 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 83.2%، وبلغ صافي الربح 181.9 مليون ججنيه بنسبة نمو سنوي 85%.

وفي قطاع الطاقة والخدمات المساندة، حققت شركة غاز مصر، إيرادات نشاط بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة 196.4 مليون جنيه مقارنة مع 139 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة بلتون القابضة، عن تقدم شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، بعرض غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم إحدى الشركات غير المقيدة بالبورصة، والرائدة في مجال إحدى الأنشطة للخدمات المالية غير المصرفية، وستبدأ الشركة في إجراءات الفحص النافي للجهالة، وتعيين المستشارين بعد استصدار الموافقات الرقابية لذلك.