شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 19مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ34.975 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان ارتفاعا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر 39.975 ريال، مقارنة بـ39.525 ريال سعر أمس وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

- عيار 24 سجل 39.975 ريال

- عيار 22 سجل 36.650 ريال

- عيار 21 سجل 34.975 ريال

- عيار 18 سجل 30.000 ريال

- عيار 14 سجل 23.325 ريال

- عيار 12 سجل 20.000 ريال

- الاونصة 1243.675 ريال

- الجنيه الذهب279.900 ريال

- الأونصة بالدولار3230.60 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الإثنين مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية، وكان الذهب قد خسر أكثر من 2% يوم الجمعة الماضي، وسجّل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر الماضي، وسط تزايد شهية المخاطرة بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وشهد سوق الذهب طلبًا جديدًا كملاذ آمن في الدقائق الأخيرة من تداول الأسبوع بعد أن خفضت وكالة التصنيف Moody’s التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة. حيث خفضت الوكالة تصنيف الدين الأمريكي إلى Aa1 من Aaa، مستشهدة بارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الديون غير المستدام. في الوقت نفسه، عدلت نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة إلى "مستقرة" من "سلبية".

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.