شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم وتحليل فني لمستويات الدعم والمقاومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحافظ أسعار الذهب على مكاسبها خلال تعاملات الاثنين، حيث تتداول قرب الحد الأعلى من نطاقها اليومي عند مستوى 3,250 دولار للأوقية خلال الجلسة الأوروبية، بعد تقلبات حادة شهدتها السوق. ويستمد الذهب دعمه من خفض مفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما عزز الطلب على الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي واستدامة أوضاعه المالية.

أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب اليوم:

خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة : وكالة موديز خفضت التصنيف السيادي الأمريكي درجة واحدة إلى "Aa1"، مشيرة إلى القلق من تضخم الدين العام. يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة لجنة بالكونغرس على مشروع خفض الضرائب المقدم من الرئيس ترامب، مما قد يزيد عبء الدين بمليارات الدولارات.

توترات تجارية مستمرة : وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، جدّد تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين غير المتعاونين، مما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

بيانات اقتصادية ضعيفة : أظهرت بيانات التضخم (CPI وPPI) علامات على تراجع الضغوط التضخمية، في حين تراجعت مبيعات التجزئة، ما عزز توقعات بتباطؤ اقتصادي لعدة أرباع قادمة.

تراجع ثقة المستهلك : أظهر مسح جامعة ميشيغان انخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى 50.8 في مايو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022، مما دعم التوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ضعف الدولار الأمريكي : استمرار تراجع الدولار بسبب توقعات السياسة النقدية التيسيرية دعم أسعار الذهب، خصوصًا أنه أصل غير مدر للعائد.

التوترات الجيوسياسية: التطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا تواصل دعم الذهب، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في التأثير على الأسواق.

التحليل الفني للذهب:

من الناحية الفنية بحسب منصة «fxstreet»، يواجه الذهب مقاومة قوية عند المتوسط، والذي تحول إلى مستوى مقاومة. أي اختراق واضح فوق نطاق 3,250-3,252 دولار قد يؤكد انتهاء التصحيح الصاعد ويفتح الباب أمام صعود نحو 3,275 ثم 3,300 دولار، وهو مستوى محوري قد يُغيّر التوجه العام نحو الصعود.

في المقابل، فإن كسر مستوى 3,200 دولار قد يدفع الذهب للهبوط نحو 3,178-3,177، ثم نحو 3,120 كأدنى مستوى منذ 10 أبريل، قبل أن يتجه إلى الدعم الرئيسي عند 3,060 دولار.