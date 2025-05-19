شكرا لقرائتكم خبر تحالف استراتيجي بين "نايف الراجحي الاستثمارية" و"تي جي سي سي" لتنفيذ مشاريع رائدة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المشهد العقاري في المملكة، أبرمت مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، الرائدة في التطوير العقاري والاستثمار في أسواق المال والشراكات والاستحواذات، شراكة استراتيجية مع عملاق البناءTGCC "شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء" من خلال شركتها الفرعية في السعودية "تي جي سي سي الشرق الأوسط".

وتهدف الشراكة إلى التعاون في تنفيذ مشاريع تقوم شركة نايف الراجحي الاستثمارية بتطويرها داخل المملكة العربية السعودية، مما يؤكد على الثقة الكبيرة والإمكانات الهائلة التي يراها الطرفان في السوق العقاري السعودي. يبني هذا التعاون على نقاط القوة المشتركة بين المؤسستين ويعزز التزامهما المشترك بالمساهمة في نمو المملكة.

وتُعتبر شركة نايف الراجحي الاستثمارية من المجموعات البارزة في المملكة، حيث تدير محفظة استثمارية متنوعة تركز بشكل خاص على القطاع العقاري. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالمشاريع داخل السعودية وخارجها، مما يعكس خبرتها الواسعة ورؤيتها الاستراتيجية في تطوير الأصول العقارية.

تُعد شركة TGCC من أبرز الشركات الرائدة في قطاع البناء على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تتمتع بسجل حافل يضم أكثر من 1000 مشروع تم تسليمه بنجاح. وتضم الشركة قوة عاملة تزيد عن 14,000 موظف موزعين في أنحاء مختلفة من العالم، وتحقق إيرادات موحدة تتجاوز 8 مليارات درهم مغربي. كما تتميز بحضور قوي في ست دول إفريقية بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية. وقد حصلت TGCC على عدد من الشهادات المعترف بها دولياً، مما يعكس التزامها بمعايير الجودة والبيئة والسلامة. ومنذ عام 2021، تم إدراج الشركة بنجاح في بورصة الدار البيضاء، في خطوة تُعد إنجازاً مهماً في مسيرتها التنموية.

وعبر السيد نايف صالح الراجحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في نايف الراجحي الاستثمارية عن سعادته بهذا التحالف مع "تي جي سي سي الشرق الأوسط"، إن الشراكة مع شركة TGCC تعزز طموحنا في دفع عجلة التطوير والمساهمة في تشكيل مشهد حضري ديناميكي في المملكة العربية السعودية وخارجها. ونحن فخورون بالتعاون مع شريك موثوق يتمتع بخبرة واسعة في قطاع البناء، مما يخلق تكاملاً قوياً يمهد الطريق لتحقيق نجاحات مستقبلية. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير مشاريع نوعية ومستدامة تواكب تطلعات المملكة.

بدوره، أعرب السيد محمد بوزوبع، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في TGCC، عن تطلعه للعمل المشترك مع نايف الراجحي الاستثمارية، " تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية محطة مهمة في مسيرة TGCC نحو التوسع الدولي، وتجسيداً لالتزامنا العميق بدعم رحلة التحول التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. ومن خلال تعاوننا مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية، مثمنين خبرتهم الاستثمارية ومعرفتهم بالسوق الإقليمي، نسعى إلى تنفيذ مشاريع عالمية المستوى تُجسد مفاهيم التميز والاستدامة والابتكار."

وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد على التوسع الاستراتيجي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية وتعزيز حضورها القوي في السوق العقاري السعودي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إطلاق مشاريع نوعية تخدم التنمية الاقتصادية والعمرانية، استنادًا إلى رؤية مشتركة مع TGCC تهدف إلى تحقيق التميز والاستدامة والابتكار في جميع المشاريع المنفذة.

عن نايف الراجحي الاستثمارية

مجموعة استثمارية سعودية رائدة تمتلك محفظة استثمارية متنوعة، وتستثمر في 14 قطاعًا مختلفًا، مع اهتمام كبير على تطوير المشاريع العقارية. تتميز المجموعة بمحفظة عقارية واسعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مما يعكس رؤيتها الاستراتيجية واستثماراتها المدروسة في السوق المحلي والدولي.

عن "تي جي سي سي"

تأسست شركة TGCC في عام 1991، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في قطاع البناء في إفريقيا والشرق الأوسط. تتمتع الشركة بخبرة تتجاوز 30 عامًا في تنفيذ المشاريع الكبرى عبر عدة قطاعات تشمل السكن، والصناعة، والرعاية الصحية، والضيافة، والتجزئة، والإدارة، والقطاع العام. تعمل الشركة في مناطق واسعة تشمل المغرب، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والرياض.

لقد أنجزت TGCC أكثر من 1,000 مشروع كبير، مما يجعلها مرجعًا بارزًا في ميدان البناء. تم إدراجها في بورصة الدار البيضاء في ديسمبر 2021، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية هامة في مسار تطورها ويعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها أداؤها ومكانتها في القطاع. تمتاز الشركة بتقديم حلول بناء مبتكرة وعالية الجودة، مما يعكس خبرتها الواسعة وسمعتها الممتازة على الصعيدين الوطني والدولي.