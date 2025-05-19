شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، في البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 13.38 جنيه للبيع، و13.34 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الأهليبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 13.36 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك مصرانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، إلى: 13.36 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندريةتراجع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، إلى: 13.35 جنيه للبيع، و13.30 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قناة السويسسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 13.36 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، 13.35 جنيه للبيع، و13.30 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك فيصلتراجع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 13.34 جنيه للبيع، و13.27 جنيه للشراء.
سعر الريال في مصرف أبوظبيانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 13.38 جنيه للبيع، و13.35 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 13.40 جنيه للبيع، و13.27 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، إلى: 13.34 جنيه للبيع، و13.23 جنيه للشراء.
مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية