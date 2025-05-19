شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، مقارنة بآخر مستويات سجلتها العملة الخضراء. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 50.17 جنيه للبيع، و50.04 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 50.10 جنيه للبيع، و50 جنيها للشراء. سعر الدولار في بنك مصر انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، إلى: 50.10 جنيه للبيع، و50 جنيها للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، إلى: 50.08 جنيه للبيع، و49.98 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 50.10 جنيه للبيع، و50 جنيها للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، 50.17 جنيه للبيع، و50.07 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 50.05 جنيه للبيع، و49.95 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 50.19 جنيه للبيع، و50.09 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 50.19 جنيه للبيع، و50.09 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، إلى: 50.05 جنيه للبيع، و49.95 جنيه للشراء.