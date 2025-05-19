شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، مقارنة بآخر مستويات سجلتها العملة الخضراء.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 50.17 جنيه للبيع، و50.04 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 50.10 جنيه للبيع، و50 جنيها للشراء.
سعر الدولار في بنك مصرانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، إلى: 50.10 جنيه للبيع، و50 جنيها للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، إلى: 50.08 جنيه للبيع، و49.98 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 50.10 جنيه للبيع، و50 جنيها للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، 50.17 جنيه للبيع، و50.07 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصلتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 50.05 جنيه للبيع، و49.95 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبيانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 50.19 جنيه للبيع، و50.09 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 50.19 جنيه للبيع، و50.09 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، إلى: 50.05 جنيه للبيع، و49.95 جنيه للشراء.
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