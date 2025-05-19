شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. التفاصيل هنا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 19 مايو 2025، انخفاضا ملحوظا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وتراجع جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 4535 جنيها للبيع، و4510 جنيهات للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الإثنين، 5182.75 جنيه للبيع، و5154.25 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 22بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الإثنين، 4751 جنيها للبيع، و4724.75 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 3887.25 جنيه للبيع، و3865.75 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 14سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الإثنين، 3023.25 جنيه للبيع، و3006.75 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 12انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 2591.5 جنيه للبيع، و2577.25 جنيه للشراء.
أسعار الذهب في مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 36280 جنيها للبيع، و36080 جنيها للشراء.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.