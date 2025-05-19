شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. التفاصيل هنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 19 مايو 2025، انخفاضا ملحوظا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وتراجع جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 4535 جنيها للبيع، و4510 جنيهات للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الإثنين، 5182.75 جنيه للبيع، و5154.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الإثنين، 4751 جنيها للبيع، و4724.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 3887.25 جنيه للبيع، و3865.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الإثنين، 3023.25 جنيه للبيع، و3006.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 2591.5 جنيه للبيع، و2577.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 36280 جنيها للبيع، و36080 جنيها للشراء.

