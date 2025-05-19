شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم مصرف الإنماء إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 07/11/1446هـ الموافق 05/05/2025م المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة، بموجب برنامج اصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (الطرح المحتمل).
ومن المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين المصرف كلا من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وستحدد قيمة وشروط صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وفقًا لظروف السوق.
ويستهدف مصرف الإنماء من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 07/11/1446هـ الموافق 05/05/2025م المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة، بموجب برنامج اصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (الطرح المحتمل).
ومن المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين المصرف كلا من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وستحدد قيمة وشروط صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وفقًا لظروف السوق.
ويستهدف مصرف الإنماء من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.