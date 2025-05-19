شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «شاكر» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية تضمنت نتائج التصويت على بنود الجمعية:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين شركة براييس ووتر هارس كوبرز كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك للفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 1.750 مليون ريال.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024 م، بإجمالي مبلغ قدره (27,750,000) ريال، وذلك بواقع (0.5) ريال للسهم تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لحملة الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، وسيبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من يوم الخميس تاريخ 1446/12/02 هـ الموافق 2025/05/29.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتبارًا من تاريخ 27-11-1446 الموافق 25-05-2025 ومدتها أربع سنوات (ميلادية) وتنتهي بتاريخ 11-1-1451 الموافق 24-05-2029.
والأعضاء المنتخبون هم: عبدالإله أبو نيان، ومصعب المهيدب، وم. عبدالرؤوف البيطار، وعيد الشامري، وم. عزام المديهيم، ورشيد الرشيد، ومتعب القنيصي.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أقرب، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية تضمنت نتائج التصويت على بنود الجمعية:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين شركة براييس ووتر هارس كوبرز كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك للفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 1.750 مليون ريال.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024 م، بإجمالي مبلغ قدره (27,750,000) ريال، وذلك بواقع (0.5) ريال للسهم تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لحملة الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، وسيبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من يوم الخميس تاريخ 1446/12/02 هـ الموافق 2025/05/29.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتبارًا من تاريخ 27-11-1446 الموافق 25-05-2025 ومدتها أربع سنوات (ميلادية) وتنتهي بتاريخ 11-1-1451 الموافق 24-05-2029.
والأعضاء المنتخبون هم: عبدالإله أبو نيان، ومصعب المهيدب، وم. عبدالرؤوف البيطار، وعيد الشامري، وم. عزام المديهيم، ورشيد الرشيد، ومتعب القنيصي.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أقرب، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.