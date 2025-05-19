شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «اللجين» توافق على سياسة توزيع الأرباح لمدة عامين والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.

4. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2025م و2026م وهي:

. توزيع أرباح على مساهمي الشركة بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنتين القادمتين، تبدأ بتوزيعات الربع الأول من العام 2025م وتنتهي بتوزيعات الربع الرابع من العام 2026م، وتخضع استمرارية سياسة توزيع الأرباح للتغيير بناء على التالي:

. أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة.

. زيادة استثمارات ومشاريع الشركة المستقبلية.

. أي التزامات حالية أو مستقبلية لجهات تمويلية تخص تمويل مشاريع الشركة.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

6. عدم الموافقة على تعيين المراجع الخارجي للشركة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اللجين، اليوم، نتائج الجمعية العامة العادية الـ36 (الاجتماع الأول) المنعقد أمس الأحد.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.4. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2025م و2026م وهي:. توزيع أرباح على مساهمي الشركة بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنتين القادمتين، تبدأ بتوزيعات الربع الأول من العام 2025م وتنتهي بتوزيعات الربع الرابع من العام 2026م، وتخضع استمرارية سياسة توزيع الأرباح للتغيير بناء على التالي:. أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة.. زيادة استثمارات ومشاريع الشركة المستقبلية.. أي التزامات حالية أو مستقبلية لجهات تمويلية تخص تمويل مشاريع الشركة.5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.6. عدم الموافقة على تعيين المراجع الخارجي للشركة.