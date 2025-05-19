شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات الأرضية» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية) اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يوفر التمويل للشركة مصدر سيولة نقدية احتياطي حيث يسمح لها بسحب السيولة المطلوبة حسب الحاجة بما لا يتجاوز 450 مليون ريال بالإضافة إلى 100 مليون ريال لتسهيلات الضمانات البنكية والاعتمادات.
وتبلغ قيمة التمويل حسب الطلب بما لا يتجاوز 550 مليون ريال، فيما ستكون مدة التمويل إلى 31 ديسمبر 2027.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل دعم السيولة النقدية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة بـ450 مليون ريال، إضافة إلى 100 مليون ريال لتغطية الضمانات البنكية عند الحاجة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يوفر التمويل للشركة مصدر سيولة نقدية احتياطي حيث يسمح لها بسحب السيولة المطلوبة حسب الحاجة بما لا يتجاوز 450 مليون ريال بالإضافة إلى 100 مليون ريال لتسهيلات الضمانات البنكية والاعتمادات.
وتبلغ قيمة التمويل حسب الطلب بما لا يتجاوز 550 مليون ريال، فيما ستكون مدة التمويل إلى 31 ديسمبر 2027.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل دعم السيولة النقدية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة بـ450 مليون ريال، إضافة إلى 100 مليون ريال لتغطية الضمانات البنكية عند الحاجة.