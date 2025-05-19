الهيئة السعودية للمياه تستعرض إنجازاتها النوعية في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الهيئة السعودية للمياه في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2025، الذي تحتضنه مدينة الرياض خلال المدة من 17 إلى 19 مايو، بصفتها الشريك المستضيف للحدث، وأحد النماذج الوطنية في كفاءة التنفيذ وجودة المشاريع.

وتُعد مشاركة الهيئة في هذا المنتدى محطة محورية لتقديم التجربة السعودية في إدارة المشاريع المائية والتنموية، واستعراض التحولات المؤسسية والتقنية التي قادتها خلال عامها الأول، التي أرست من خلالها نهجًا متقدمًا يوازن بين كفاءة التنفيذ، واستدامة الموارد، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للمشاريع.

وتستعرض الهيئة إنجازاتها النوعية في تصميم المشاريع، وإدارة المخاطر، والتحكم الزمني والمالي، إضافة إلى تسليط الضوء على قدرتها في تبنّي ممارسات عالمية جمعت بين الابتكار، والسلامة، وتحقيق القيمة المضافة.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للدور المتصاعد للهيئة في قيادة مشاريع حيوية تجاوزت تكلفتها 44.9 مليار ريال، ولتجسيد التزامها بوضع المملكة في موقع متقدم على خارطة الريادة الدولية في مجال إدارة المشاريع المستدامة.

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