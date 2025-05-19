شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 19 مايو وعيار 21 يسجل 4535 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في السوق المصرية اليوم، الاثنين 19 مايو 2025، حالة من الاستقرار مع انطلاق تعاملات الأسبوع، دون تسجيل أي تغيّرات مقارنة بمستويات نهاية الأسبوع، وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5183 جنيهًا

عيار 21: 4535 جنيهًا

عيار 18: 3887 جنيهًا

عيار 14: 3023 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.6% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3120 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3325 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 3204 دولار للأونصة.

انخفض الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3500 دولار للأونصة بنسبة 10% وصولاً إلى أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي، ليكون بذلك ارتفع بنسبة 22% منذ بداية العام وحتى الآن بعد زيادة بنسبة 27% على مدار عام 2024 بأكمله.



اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة التي تم الاعلان عنها في أبريل، مما أدى إلى ارتفاع معنويات المخاطرة وتراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.