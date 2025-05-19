شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 19 مايو 2025.. الجنيه الذهب بـ36280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خبراء الاقتصاد أن سياسات الفيدرالي الأمريكي من العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب، إذ تؤدي تغيرات أسعار الفائدة إلى تحولات في الطلب على المعدن النفيس، ما ينعكس على قيمته في الأسواق العالمية.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل سعر الجرام (عيار 24) 5183 جنيها، وساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمى.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24: 5183 جنيهًا

عيار 21: 4535 جنيهًا

عيار 18: 3887 جنيهًا

عيار 14: 3023 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.