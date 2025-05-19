شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 19 مايو 2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 19 مايو 2025، تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصري، خلال آخر تحديث للتعاملات البنكية.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي ، بالبنك المركزي المصري 50 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 50 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 50 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.