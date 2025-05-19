شكرا لقرائتكم خبر عن جارى تقييم الاحتياطى المضاف.. أهم المعلومات عن الكشف غرب فيران -2 بخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

حققت شركة بتروبل كشف جديد فى 8 مايو الجارى بإختبار وتقييم البئر التقييمي غرب فيران-2 بخليج السويس وكانت أهم المعلومات عن ذلك الكشف كالتالى..

1-بإختبار وتقييم البئر التقييمي غرب فيران-2 بخليج السويس بتثقيب 27 متر في رمال عسل.



2- وكان المسترجع 2660 برميل زيت/يوم وجاري تقييم الاحتياطي المضاف من البئر.

3-كما حققت شركة جابكو كشف جديد فى الاول من مايو بإختبار وتقييم البئر الاستكشافي GS327-A15 بتثقيب 38 قدم في رمال الكريم



4-وكان المسترجع 720 برميل زيت/يوم وجاري تقييم الاحتياطي المضاف من البئر.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الانتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة انشطة الحفر الاستكشافي مما يعكس الامكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري، حيث نجحت شركات خالدة وبتروبل وجابكو في تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس خلال شهر مايو الجارى.



