شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر فى بداية تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 4535 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الاثنين 19 مايو 2025، حالة من الاستقرار مع انطلاق تعاملات الأسبوع، دون تسجيل أي تغيّرات مقارنة بمستويات نهاية الأسبوع، وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5183 جنيهًا

عيار 21: 4535 جنيهًا

عيار 18: 3887 جنيهًا

عيار 14: 3023 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا



يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع حالة من الترقب في الأسواق المحلية لتطورات أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار، واللذَين يُعدّان من العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير الذهب داخل السوق المصري.

وعلى المستوى العالمي، واصلت البنوك المركزية دعم احتياطياتها من الذهب للعام الثالث على التوالي، حيث تخطت مشترياتها خلال عام 2024 حاجز 1000 طن، في مقدمتها البنك المركزي البولندي الذي أضاف نحو 90 طنًا من المعدن الأصفر إلى احتياطياته.