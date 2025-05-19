شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى والمؤسسات العلمية المتخصصة، وقع المعهد القومى للاتصالات (NTI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع بنك أبوظبى الأول مصر(FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة فى مصر، والتى تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالبنك، وتوفير كوادر تقنية مدرّبة تواكب متطلبات البنك فى توفير كوادر مؤهلة على أعلى مستوى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

تتضمن الاتفاقية تقديم برامج تدريبية تقنية واحترافية مصممة خصيصًا لتأهيل العاملين بالبنك فى عدد من المجالات مثل: أمن المعلومات، والشبكات، وتحليل البيانات، والتحول الرقمى، والأنظمة المدمجة، إلى جانب إتاحة الفرصة للخريجين المتميزين من برامج المعهد للالتحاق بالبنك، بما يسهم فى سد احتياجاته من الكفاءات المؤهلة تقنيًا، ويعزز من قدراته التكنولوجية المستقبلية.

وعليه، نصت الاتفاقية على أن يكون المعهد القومى للاتصالات هو المرجع الأكاديمى للبنك فى اختبارات التوظيف بمجالى تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى. وفى هذا السياق، قرر بنك أبوظبى الأول مصر تعيين 17 شابًا وشابةً ممن اجتازوا بنجاح مجموعة من البرامج التقنية التى قدمها المعهد، فى مجالات الأمن السيبرانى، تحليل البيانات والبرمجة، البنية التحتية، والشبكات، بما يضمن تأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير المهنية والتقنية.

يمثل هذا التعيين خطوة عملية نحو تنفيذ رؤية البنك فى تمكين جيل جديد من المحترفين التقنيين، القادرين على مواجهة تحديات القطاع المصرفى، والمساهمة فى تسريع وتيرة التحول الرقمى.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول - مصر، وذلك بحضور محمود زايد، القائم بأعمال رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك، والمهندس شعراوى محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك، إلى جانب نخبة من قيادات الجانبين.

وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع المالى، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل وفق استراتيجية وطنية تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة مسارات التحول الرقمى فى المؤسسات الكبرى.

واستطرد قائلًا: "نحن فى المعهد القومى للاتصالات ملتزمون وفقا لتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن نكون جزءًا من التحول الاقتصادى والرقمى الذى تشهده مصر، ونسعى دائمًا إلى توسيع نطاق تأثيرنا ليشمل مختلف القطاعات، إيمانًا منا بأن الاستثمار فى العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية لأى نهضة حقيقية."

وأضاف أن التعاون مع بنك أبوظبى الأول مصر يعكس الثقة المتنامية من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص فى القدرات التدريبية الكبيرة التى يعرف بها المعهد القومى للاتصالات، ويؤكد الدور المحورى الذى يقوم به المعهد فى تأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة الفعالة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أن دوره يتعدى التدريب فقط، بل ويمتد ليكون بمثابة شريك استراتيجى فى بناء القدرات من خلال تقديم محتوى تدريبى متطور يعتمد على التحديث المستمر للبرامج التدريبية المتخصصة، واعتماد أحدث التقنيات والمنصات التعليمية العالمية فى هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول مصر، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أنها تمثل محطة محورية فى جهود البنك لتطوير قاعدة قوية من الكفاءات البشرية المؤهلة، وقال: "نحن فى بنك أبوظبى الأول مصر نؤمن بأن رأس المال البشرى هو حجر الأساس فى مسيرتنا نحو الابتكار والنمو المستدام.

وقد جاءت هذه الاتفاقية فى إطار استراتيجيتنا طويلة المدى لبناء كوادر تقنية قادرة على التعامل مع متغيرات السوق، وقيادة مسارات التحول الرقمى داخل البنك، اختيارنا للمعهد القومى للاتصالات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد تقييم دقيق وشامل، استند إلى معايير واضحة تتعلق بجودة المحتوى التدريبى، ومرونة المناهج، وقدرة المؤسسة على إعداد جيل يتمتع بالمعرفة، والمهارات التطبيقية، والقدرة على الإسهام الفعّال فى بيئة العمل."

وأضاف: "نرحب اليوم بخريجى الأكاديمية التقنية ضمن عائلة البنك، ونرى فيهم امتدادًا لرؤيتنا فى بناء منظومة متكاملة من الكفاءات التى تُمكِّننا من تحقيق طموحاتنا فى ريادة التحول الرقمى، وتقديم خدمات مصرفية عصرية تلبى تطلعات عملائنا، وتعزز من مكانتنا فى السوق المصرى والإقليمى."

تأتى هذه الشراكة بين المعهد القومى للاتصالات وبنك أبوظبى الأول مصر كجزء من دعم رؤية الدولة للتحول الرقمى، حيث تسعى لتوحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع المصرفى لتعزيز مهارات الكوادر البشرية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

من خلال هذه المبادرة، يساهم المعهد فى إعداد كوادر مصرفية قادرة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية السريعة، مما يعزز قدرة البنك على مواكبة التحولات الرقمية. وتعد هذه الخطوة امتدادًا لخطة الدولة فى تطوير الكفاءات البشرية فى مختلف القطاعات، مع التركيز على التحول الرقمى كداعم رئيسى للنمو المستدام والتقدم الاقتصادى.