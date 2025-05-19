شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 19 مايو 2025.. عيار 14بدون مصنعية بـ3023 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط سعر الذهب بحركة الأسواق المالية وسياسات الفيدرالي الأمريكي، حيث تساهم القرارات النقدية في تحديد توجهات المستثمرين تجاه الأصول المختلفة، مما يؤثر على سعر المعدن الأصفر، إضافة الى التعريفات الجمركية الامريكية الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمى

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر ، وصل عيار 24 سعر 5183 جنيه ، و ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي،

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5183 جنيهًا

عيار 21: 4535 جنيهًا

عيار 18: 3887 جنيهًا

عيار 14: 3023 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً..