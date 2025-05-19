شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الاثنين 19 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 19 مايو 2025، أمام الجنيه فى البنك الأهلي المصري 50 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، وذلك خلال آخر تحديث للتعاملات البنكية. وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزى المصرى 50 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

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