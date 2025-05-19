شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات أعلى الدول العربية استيرادا من مصر خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أكبر 10 دول عربية استقبلت صادرات مصرية بنهاية 2024، والتي ارتفعت قيمتها الإجمالية لتصل إلى 16.2 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار خلال العام السابق له 2023 بزيادة بلغت 2.6 مليار دولار.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الأعلى استيراداً من مصر بصادرات قيمتها 3.4 مليار دولار، ثم الإمارات بصادرات قيمتها 3.3 مليار دولار، يليها ليبيا بصادرات قيمتها ملياري دولار، ثـم المغرب بقيمة مليار دولار، وضمت القائمة أيضا الجزائر بصادرات قيمتها 996 مليون دولار، ثم السودان بصادرات قيمتها 866.2 مليون دولار، والعراق بصادرات قيمتها 816 مليون دولار، وأيضا لبنان بصادرات قيمتها 763 مليون دولار، ثم الأردن بصادرات قيمتها 752 مليون دولار، وأخيرا فلسطين بقيمة 461 مليون دولار .

وضمت قائمة أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الدول العربية خلال عام 2024 كلا من اللؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 2.1 مليار دولار، والخضر وفواكه بقيمة 1.6 مليار دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 1.2 مليار دولار، إلى جانب وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 894 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 805 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 781 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 765 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية 14.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 12.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14 %.