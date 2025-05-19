شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق السوق.. سعر الذهب اليوم فى مصر مع ثبات الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في السوق المصرية، مساء اليوم، مع تسجيل حالة من الاستقرار الملحوظ، دون تغيّرات مقارنة بالتعاملات الأخيرة، وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء داخل السوق.

وجاءت الأسعار المعلنة حتى الساعة السابعة مساءً على النحو التالي:

عيار 24: 5183 جنيهًا

عيار 21: 4535 جنيهًا

عيار 18: 3887 جنيهًا

عيار 14: 3023 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا



جاء هذا الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع ترقب المتعاملين لاتجاهات السوق العالمية، خاصة تحركات سعر أونصة الذهب في البورصات الدولية، وسعر صرف الدولار في السوق المحلية، وهما من أبرز العوامل المؤثرة على تسعير الذهب محليًا.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب للعام الثالث على التوالي، حيث تجاوزت مشترياتها خلال عام 2024 حاجز الألف طن. وكان البنك المركزي البولندي في مقدمة المشترين بإضافة نحو 90 طنًا من المعدن النفيس إلى احتياطياته.