أخبار البورصة اليوم الأحد 18-5-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-5-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: رواد السياحة-الرواد، والمجموعة المصرية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.68%، والعرب على 4.17%، واستحوذت المؤسسات على 26.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 39 مليون جنيه، 240.5 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 325.4 مليون جنيه، 97.8 ألف جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12370 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2035 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 136 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركتي العربية للصناعات الهندسية، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 100 ألف سهم، 1971 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 950 سهم، 100 ألف سهم، 4.9 مليون سهم، على الترتيب واشترت مجموع مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 450 ألف سهم.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ورواد السياحة-الرواد، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 1.9 مليون سهم، 11 مليون سهم، 850 سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي.

وباع داخليين بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبرايم القابضة للاستثمارات الالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 4.27 مليون سهم، 20 ألف سهم، 86 ألف سهم، 100 ألف سهم، 23.5 ألف سهم، 15 مليون سهم، 200 مليون سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات إجمالية بلغت 9.43 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بمبلغ 6.79 مليار جنيه محقـقة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو 39%، وترجع الزيادة الكبيرة فى نمو قيمة الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق والذى حقق نسبة نمو بلغت 50%، يليه كل من قطاع الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية والذى زاد بنسبة نمو بلغت 116%.

وبلغ مجمل الربح المجمع لمجموعة طلعت مصطفى 3.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بمبلغ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 37%، وكان قطاع الفنادق المحرك الرئيسي للنمو في قيمة إجمالي الأرباح، وارتفع بمقدار 42%، يليه قطاع الانشطة المتكررة الأخرى والقطاع العقارى بمعدلات نمو بلغت 91% و6% على التوالي.

وفي قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، حققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 12.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 10.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 24%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 331 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 370 مليون جنيه بنسبة انخفاض سنوي 12%.

حققت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، إيرادات بلغت 5.42 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 2.77 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 95.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 295 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 248 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 19%.

حققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 320.8 جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 273.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 17.37%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 186.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 342.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض سنوي 45.87%.



وفي قطاع البنوك، حقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 8.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 11.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة انخفاض 30.8%، وبلغ صافي ربح الفترة 847.6 مليون جنيه مقارنة مع 6.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 86.2%.



وفي قطاع المنسوجات والسلع، حققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، صافي مبيعات بلغت 6.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 5.038 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 550.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 557.6 مليون جنيه.



المنصورة للدواجن

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، عدم وجود أي إصابات أو فيروس وبائي في قطعان الدواجن التابعة للشركة، وأن جميع نسب النافق المسجلة ضمن المعدلات الطبيعية المعتمدة، وفقًا للمعايير الطبية والزراعية المحلية والدولية.