شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لسعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50 جنيه للشراء 50.17 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الأهلى 50 جنيه للشراء 50.17 جنيه البيع، فى بنك مصر 50 جنيه للشراء 50.17 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50.17 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50 جنيه للشراء 50.17 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.