شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025.

إيقاف تداول 10 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: رواد السياحة-الرواد، والمجموعة المصرية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 17 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.68%، والعرب على 4.17%، واستحوذت المؤسسات على 26.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 39 مليون جنيه، 240.5 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 325.4 مليون جنيه، 97.8 ألف جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12370 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2035 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 136 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.996 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 33.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 252.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.33%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 25.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.98%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارت المالية بسعر إغلاق 13.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.63%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.840 بنسبة تراجع بلغت 19.23%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.94%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.40%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.88%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 4.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.