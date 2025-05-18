شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى السوق الآن.. وعيار 24 يسجل 5183 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، مساء اليوم، حالة من الاستقرار الملحوظ، دون تغيّرات تُذكر مقارنة بالتعاملات الأخيرة، وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء داخل السوق.

وجاءت الأسعار المعلنة حتى الساعة السابعة مساءً على النحو التالي:

عيار 24: 5183 جنيهًا

عيار 21: 4535 جنيهًا

عيار 18: 3887 جنيهًا

عيار 14: 3023 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا



ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع ترقب المتعاملين لاتجاهات السوق العالمية، خاصة تحركات سعر أونصة الذهب في البورصات الدولية، وسعر صرف الدولار في السوق المحلية، وهما من أبرز العوامل المؤثرة على تسعير الذهب محليًا.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب للعام الثالث على التوالي، حيث تجاوزت مشترياتها خلال عام 2024 حاجز الألف طن. وكان البنك المركزي البولندي في مقدمة المشترين بإضافة نحو 90 طنًا من المعدن النفيس إلى احتياطياته.