شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 امام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 أمام الجنيه المصرى، بالبنك المركزي تسجيل 50 جنيه للشراء 50.17 جنيه البيع.

ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

و سجل سعر الدولار اليوم الأحد ، فى البنك الاهلي 50 جنيه للشراء 50.17 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50 جنيه للشراء 50.17 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50.17 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50 جنيه للشراء 50.17 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيه للشراء.

50.17 جنيه للبيع.