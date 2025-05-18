شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل وشروط التدريب الصيفى فى البنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 07:47 م

أعلن البنك الأهلى المصرى عن فتح باب التقديم للتدريب الصيفى لعام 2025، لطلاب الجامعات الراغبين في اكتساب خبرة عملية داخل أحد أكبر البنوك فى مصر والذى يمثل 27% من الحصة السوقية للقطاع المصرفي.

ويتم التقديم على التدريب الصيفى بالدخول على الموقع الإلكترونى الرسمي للبنك الأهلى المصرى والدخول على الوظائف واختيار التدريب الصيفى.

وتتضمن شروط التدريب الصيفى أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وأن يكون الطلاب المتقدمين مقيدين في الفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة وأن يكون التقدير للسنة الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى.

وتشمل الكليات المتاحة للتقديم لتدريب الطلبة فى البنك الأهلي المصرى، كليات التجارة، وإدارة أعمال، واقتصاد وعلوم سياسية، وتكنولوجيا المعلومات، وحاسبات ومعلومات.



