شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن كشف جنوب NUT-1 بالصحراء الغربية × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 07:30 م

خلال شهر مايو الجارى نجحت شركة خالدة للبترول من تحقيق كشف جنوب NUT-1 بالصحراء الغربية وتتضمن أهم المعلومات عن ذلك الكشف البترولى الأتى:

1- أثبتت التسجيلات الكهربائية عن وجود شواهد غازية في طبقة رمال الشفا بمكون الباليوزوي بسمك صافي 253 قدم .

2- وكان الإحتياطي المتوقع إضافته قبل حفر البئر مقدر بحوالي 12.5 مليون برميل زيت مكافئ (62.7 مليار قدم3 غاز و1.15 مليون برميل متكثفات) .

3- وجاري العمل على قياس الضغوط وسيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت.

4- بالإضافة الى الخطة الجاري الانتهاء منها والتي تتضمن مد خط انتاج 10 بوصة بطول 23 كم.

5- واستثمارات حوالي 10 مليون دولار .

6- وكذلك استكمال خطة حفر عدة ابار استكشافية بالمنطقة تستهدف تعظيم إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي في الفترة المقبلة.

7- الانتاج المتوقع من البئر 30 مليون قدم مكعب غاز فى اليوم.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الانتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة انشطة الحفر الاستكشافي مما يعكس الامكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري.