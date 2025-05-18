شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4535 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد خبراء الاقتصاد ان الذهب عاملاً مؤثرًا في القرارات الاقتصادية ومحل اهتمام واسع من الأسواق. ويعد أحد الأصول الأكثر متابعة من قبل المستثمرين،

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 21 سعر 4535 جنيه، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي..

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5183 جنيهًا

عيار 21: 4535 جنيهًا

عيار 18: 3887 جنيهًا

عيار 14: 3023 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



