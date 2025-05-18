شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

اجتمعت لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث ناقشت أبرز التحديات التي تواجه مستخدمي خدمات الاتصالات في ظل التطورات الجديدة التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتطوير مجال الاتصالات بصفة عامة.

وتناولت اللجنة أبرز الإجراءات التنظيمية التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم حقوق المستخدمين مثل توقيع شركات المحمول على آليات جزاءات الجودة بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات، وإقرار القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.

كما تم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك مع جهاز حماية المستهلك لتعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، بالإضافة إلى أحدث التقنيات التي تم إطلاقها بالسوق المصري كتقنية الجيل الخامس، وتقنية الشريحة المدمجة eSIM لتمكين المستخدمين من التنقل بين شركات المحمول الأربع بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشريحة الفعلية.

تأتي هذه الجهود في إطار الدور الرقابي والتنظيمي الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المستخدمين ومقدمي الخدمات، والعمل على رفع كفاءة سوق الاتصالات المصري، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم النهائي.

وتعد لجنة حماية حقوق المستخدمين إحدى الآليات الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز في رصد الشكاوى والتحديات، وصياغة السياسات التنظيمية الكفيلة بحماية المستهلك وتعزيز التنافسية في القطاع.