شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية خلال خطة 25/2026 والان مع تفاصيل الخبر

تتلزم خطة 25/2026، إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع المحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدّم التقني والـمعرفى، بما يُسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة الصناعيّة.

وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة 25/2025 وضعت الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان المصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على المستوى الإجمالي،.

واشار التقرير ان خطة التنمية لعام 25/2026 خصصت استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.