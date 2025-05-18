اليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري.. تمكين وإسهام في مستقبل مستدام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - IMO - "Empowering Women in the Maritime Community" has been selected as the World Maritime Day theme for 2019. This will provide an opportunity to raise awareness of the importance of gender equality, in line with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs), and to highlight the important contribution of women all over the world to the maritime sector. The Council of the International Maritime Organization (IMO), meeting for its 120th session at IMO Headquarters in London, endorsed the theme, following a proposal by IMO Secretary-General Kitack Lim. IMO has a strong commitment to helping achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) and continues to support the participation of women in both shore-based and seagoing posts, in line with the goals outlined under SDG 5: 'Achieve gender equality and empower all women and girls', Mr Lim said.

يمثل اليوم الدوليّ للمرأة في القطاع البحري الذي يصادف الـ(18) من مايو كل عام، والمعتمد من المنظمة البحرية الدولية IMO في عام 2021 بصفته مناسبة سنوية، وحدث يستهدف التعريف بإنجازات المرأة وتعزيز دورها في القطاع البحري، وتبادل المعرفة والخبرات في القطاع، إضافة إلى دعم التعليم والتدريب للنساء في المجالات البحرية والملاحة، والحفاظ على المقومات الطبيعة البحرية؛ للإسهام في صناعة المستقبل الواعد لهذا القطاع، وإيجاد بيئة بحرية مستدامة.

وتشارك المملكة في الاحتفاء بهذا اليوم، مؤكدة على دور المرأة السعودية وحضورها الرائد والمؤثر في تطور صناعة النقل البحري على المستويات الإقليمية والدولية، ومرسخة التزامها بصفتها عضوًا فعالًا في مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO”، بدعم وزيادة مشاركة المرأة في القطاع البحري.

ومن خلال هذه الجهود، تسعى المملكة إلى تحقيق بيئة بحرية مستدامة وشاملة، وتعزز من دور المرأة في صناعة النقل البحري، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالشراكة مع المنظمة البحرية الدولية “IMO” لمبادرة “IMOGENDER”، التي تهدف إلى المساواة بين الجنسين في القطاع البحري، وكذلك مبادرة “IMOCARES” التي تسهم في تمكين المرأة في القطاع البحري من خلال توفير فرص تقنية حديثة لخفض الكربون.

وتنطلق الهيئة العامة للنقل من مستهدفات إستراتيجية في ظل جهودها لتمكين المرأة السعودية في القطاع البحري ودعمها في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، والحفاظ على مقومات الطبيعة البحرية، للإسهام في صناعة المستقبل الواعد لهذا القطاع، وتوفير بيئة بحرية مستدامة، مقدمة بهذه المناسبة وانطلاقاً من دورها التشريعيّ للقطاع البحري، عبر منظومة من الأنشطة والفعاليات، وتركز على أهمية دور المرأة في القطاع البحري، من خلال تنفيذ ورشة تمحورت في التعريف بدور المرأة وبراعتها في العمل بهذا القطاع، بمشاركة العديد من الجهات الداعمة لتمكين المرأة، ومتحدثين من القيادات البحرية المختلفة.

وتمتلك المملكة نماذج نسائية في القطاع البحري وهي محل فخر واعتزاز للمرأة السعودية، فتم تعيين أول سعودية تمثل المملكة العربية السعودية في المنظمة البحرية الدولية “IMO” وهي حياة اليابس خلال العام الماضي 2023م، كمندوب دائم لدى المنظمة، كما مثلت المملكة وجدان السحيباني أول رئيس جمعية للمرأة العربية في الملاحة البحرية “AWIMA” عام 2017م، وخلال العام الماضي 2024 تم تعيين نجلاء النعيمي كأول مدربة بحرية معتمدة في المملكة، فيما حققت ريم الخويطر جائزة “أفضل امرأة شابة للعام” ولا تزال المرأة السعودية تواصل حضورها المميز والمؤثر في هذه الصناعة المتجددة والحيوية.

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