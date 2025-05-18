شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار شحن السيارات الكهربائية من المنزل أو محطات الشحن والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن اشعار شحن السيارات الكهربائية من المنزل أو من خلال محطات الشحن وفقا للقواعد التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وهى كالاتى:

1- فى حالة الشحن من المنزل يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح المنزلى ،فعلى سبيل المثال إذا كانت السيارة الكهربائية تسير ألف كيلو وات فهى تحتاج شحن من 130 إلى 200 كيلو وات ، و تبلغ تكلفة الكيلوا وات ساعة بهذه الشريحة 95 قرش، فاذا اكتملت عملية الشحن لبطارية السيارة الكهربائية بقدرة 200 كيلو وات ساعة لتسير الف كيلو متر فتكون اجمالى التكلفة 190 جنيه.

2- ويبلغ تكلفة الكيلو وات ساعة بمحطات شحن السايرات الكهربائية "بطى" بدون إيجار 169 قرش، وتبلغ تكلفة شحن 200 كيلو وات ساعة بها للسير ألف كيلو متر 338 جنيه.

3- و يبلغ تكلفة الكيلو وات ساعة بمحطات شحن السايرات الكهربائية " بطى" إيجار 189 قرش لكل كيلو وات ساعة، وتبلغ تكلفة شحن 200 كيلو وات ساعة بها للسير ألف كيلو متر 378 جنيه.

4- و يبلغ تكلفة الكيلو وات ساعة بمحطات شحن السايرات الكهربائية " شحن سريع" 375 قرش لكل كيلو وات ساعة ، و تبلغ تكلفة شحن 200 كيلو وات ساعة بها للسير ألف كيلو متر 750 جنيه