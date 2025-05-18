شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3887 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد حيث وصل عيار 24 لسعر 5183 جنيها .



أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 5183 جنيهًا

عيار 21: 4535 جنيهًا

عيار 18: 3887 جنيهًا

عيار 14: 3023 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا

وشهد سوق الذهب طلبًا جديدًا كملاذ آمن في الدقائق الأخيرة من تداول الأسبوع بعد أن خفضت وكالة التصنيف Moody’s التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة. خفضت الوكالة، بعد إغلاق التداول يوم الجمعة، تصنيف الدين الأمريكي إلى Aa1 من Aaa، مستشهدة بارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الديون غير المستدام. في الوقت نفسه، عدلت نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة إلى "مستقرة" من "سلبية



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.