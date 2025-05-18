شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ملحوظ فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4535 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى السوق المحلية، اليوم، استقرارًا ملحوظًا عند مستوياتها المرتفعة، دون تغيير يُذكر مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، وذلك بالتزامن مع استقرار نسبى فى حركة الطلب والعرض داخل السوق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:

عيار 24: 5183 جنيهًا

عيار 21: 4535 جنيهًا

عيار 18: 3887 جنيهًا

عيار 14: 3023 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا



يأتي هذا الثبات في الأسعار وسط ترقب الأسواق لتحركات أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار، وهما من أبرز العوامل التي تؤثر على تسعير الذهب محليًا.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته



