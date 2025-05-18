شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سي أف سي للأسمدة بقيمة 51 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سي أف سي للأسمدة، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 102 ألف سهم بقيمة 51 مليون جنيه، وصفقتين على شركة بايش مصر للصناعات المتخصصة بحجم تداول 230 ألف سهم بقيمة 12.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة سارامي للإسكان والتعمير بحجم تداول 7699 سهم بقيمة 769.9 ألف جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 505.2 ألف سهم بقيمة 66.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 93 عملية.

كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.68%، والعرب على 4.17%، واستحوذت المؤسسات على 26.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 39 مليون جنيه، 240.5 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 325.4 مليون جنيه، 97.8 ألف جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12370 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2035 نقطة.