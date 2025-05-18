شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: ترسية مشروع مع الهلال الأحمر السعودي بـ60.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.