شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: ترسية مشروع مع الهلال الأحمر السعودي بـ60.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، اليوم، ترسية مشروع تجهيزات الحاسب الآلي والبنية التحتية الرقمية للمواقع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 60.6 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: تقديم خدمات متكاملة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والدعم الفني للبنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الخوادم، أجهزة الشبكة، الجدران النارية، الشاشات، أنظمة المؤتمرات، محطات العمل، والبرمجيات، إلى جانب الأعمال المدنية وتأهيل وتشغيل الشبكات المحلية والواسعة وفق أعلى المعايير.
ويهدف إلى دعم التحول الرقمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال ربط منشآتها ومراكزها ومركباتها في مختلف مناطق المملكة بشبكة موحدة ذكية، تدعم إنترنت الأشياء وتتوافق مع أنظمة الهيئة، لضمان استمرارية الأعمال ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.
ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 36 شهراً، ويعزز قدرات الهيئة عبر الإدارة المركزية، الأتمتة، وتحليلات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحسين الأداء والاستجابة السريعة للطوارئ.
ويجسد المشروع التزام شركة العرض المتقن بدعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية من خلال حلول تقنية متقدمة وممارسات عالمية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 60.6 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: تقديم خدمات متكاملة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والدعم الفني للبنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الخوادم، أجهزة الشبكة، الجدران النارية، الشاشات، أنظمة المؤتمرات، محطات العمل، والبرمجيات، إلى جانب الأعمال المدنية وتأهيل وتشغيل الشبكات المحلية والواسعة وفق أعلى المعايير.
ويهدف إلى دعم التحول الرقمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال ربط منشآتها ومراكزها ومركباتها في مختلف مناطق المملكة بشبكة موحدة ذكية، تدعم إنترنت الأشياء وتتوافق مع أنظمة الهيئة، لضمان استمرارية الأعمال ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.
ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 36 شهراً، ويعزز قدرات الهيئة عبر الإدارة المركزية، الأتمتة، وتحليلات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحسين الأداء والاستجابة السريعة للطوارئ.
ويجسد المشروع التزام شركة العرض المتقن بدعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية من خلال حلول تقنية متقدمة وممارسات عالمية.