شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب «المتحدة لصناعات الكرتون» 8.9 مرة.. وتخصيص 6 أسهم لكل فرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة لصناعات الكرتون، اليوم، اكتمال عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد بنجاح في عملية الطرح العام الأولي، التي تشمل 12,000,000 سهم، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، التي تشمل بحد أقصى 2,400,000 سهماً تمثل 20% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الإثنين 14/11/1446ه (الموافق 12/05/2025م)، وانتهت يوم الثلاثاء 15/11/1446ه (الموافق 13/05/2025م). اكتتاب الأفراد شهدت عملية الاكتتاب مشاركة 369,601 مكتتب بنسبة تغطية بلغت 8,9 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 1,069 مليار ريال.

وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 6 أسهم كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 0.107% بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. سعر الطرح ونوهت بتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 50 ريالا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ 2.0 مليار ريال (533 مليون دولار تقريباً) عند الإدراج.