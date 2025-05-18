شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب «المتحدة لصناعات الكرتون» 8.9 مرة.. وتخصيص 6 أسهم لكل فرد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة لصناعات الكرتون، اليوم، اكتمال عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد بنجاح في عملية الطرح العام الأولي، التي تشمل 12,000,000 سهم، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.
وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، التي تشمل بحد أقصى 2,400,000 سهماً تمثل 20% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الإثنين 14/11/1446ه (الموافق 12/05/2025م)، وانتهت يوم الثلاثاء 15/11/1446ه (الموافق 13/05/2025م).
وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 6 أسهم كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 0.107% بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، التي تشمل بحد أقصى 2,400,000 سهماً تمثل 20% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الإثنين 14/11/1446ه (الموافق 12/05/2025م)، وانتهت يوم الثلاثاء 15/11/1446ه (الموافق 13/05/2025م).
اكتتاب الأفرادشهدت عملية الاكتتاب مشاركة 369,601 مكتتب بنسبة تغطية بلغت 8,9 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 1,069 مليار ريال.
وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 6 أسهم كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 0.107% بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.