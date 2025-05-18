شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواء»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على موقع تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.63 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.3%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-11-22 الموافق 2025-05-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-07 الموافق 2025-06-03.

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع للسنة المنتهية في 31/12/2024 م.وقالت الشركة في بيان على موقع تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 53.550 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 85 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.63 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.3%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-11-22 الموافق 2025-05-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-07 الموافق 2025-06-03.