الاقتصاد

«الدواء»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الدواء»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2024

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع للسنة المنتهية في 31/12/2024 م.
وقالت الشركة في بيان على موقع تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 53.550 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 85 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.63 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.3%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-11-22 الموافق 2025-05-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-07 الموافق 2025-06-03.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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